Bakırköy'de sürücünün yara almadan atlattığı motosiklet kazası kamerada | Video
Bakırköy'de yoldaki çukura giren motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Motosikletli kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.
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