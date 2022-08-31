Bakırköy'de yangın! Akademinin üst katı alev alev yandı | Video

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Bakırköy'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde özel bir dans akademisinin üst katı alev alev yandı. Vatandaşların da seferber olduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü
Bakırköy'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Sipahioğlu Caddesi üzerinde bulunan özel bir dans akademisinin üst katında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Akademinin de bulunduğu apartmanı alevler ve dumanlar sardı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Bakırköy ve Florya itfaiyelerinin müdahaleleriyle yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlerin ve dumanların binayı sardığı anlar vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.