Bakırköy'de yasaklı plajda denize girdiler | Video
BAKIRKÖY'de İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından yapılan 'Su ölçüm değerlerinin uygun olmaması' nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Güneş Plajı'nda vatandaşlar yasak tabelasına rağmen tellerin üzerinden atlayarak denize girdi.
YASAK YAZMIŞLAR AMA GİRİYORUZ
Yasaklara rağmen denize girmeye devam ettiklerini belirten Mehmet Eren, Deniz çok güzel. Bu sene ilk kez geldim. Yasak yazmışlar ama millet denize girdiği için giriyoruz. Aslında girilmemesi gerekiyor ama giriyoruz dedi. Yasak alanda bulunan teknelerdeki kişilerin denize girdiğini belirten Yaşar Okan, Orası, açık olması gerekirken kapalı. Millet burada rezalet çekiyor. Bu kumluk alan varken niye bırakmıyorlar ki Anlayamadım. Hepsi orada keyif yapıyorlar. Orada bir şey olsaydı o güzel tekneler, zenginler oraya girmezdi. Fakirler bu taşların içinde yüzmezlerdi. Ufak tefek çocuklar sahile giriyor ama ne yapsınlar diye konuştu.
Nejdet Gürses, Bana göre deniz temiz. Plaja girmek yasakmış şeklinde konuştu. Nazmi Kaya ise, Buralar hep pislik dolu. Kendim topluyorum ama ben yetemem, belediyenin kontrol etmesi lazım dedi.
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