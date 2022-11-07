Video Yaşam Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı | Video

Bakkal dükkanında uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı | Video

07.11.2022 | 08:58

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakkal dükkanında uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu 2 şahsın bir bakkal dükkanında uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takiple ihbarı doğrulayan ekipler, dükkana baskın yaptı. Baskında A.E.M. ile A.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınırken hassas burunlu narkotik köpeğiyle de bakkal dükkanında arama yapıldı. Aramalarda 1 adet hassas terazi, 17 ayrı fişek halinde satışa hazır alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ile 5 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen sevk zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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