Video Yaşam Bakkal görünümlü “Hawala” ofisine baskın | Video
Bakkal görünümlü “Hawala” ofisine baskın | Video

Bakkal görünümlü “Hawala” ofisine baskın | Video

11.04.2023 | 11:01

“Bakkal” görünümlü yasa dışı para aktarımı ofisine operasyon düzenlendi. İki kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir İlçesi'nde "Bakkal" görünümlü bir iş yerinde "Hawala" yöntemiyle yasa dışı yollardan uluslararası para transferi gerçekleştirdiğini tespit etti. Söz konusu iş yerinde yabancı uyruklu kişilerin para alışverişi yaptıkları, aynı zamanda ülkemizde yasal olarak ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ikamet izni, oturum izni ve vize alınması gibi faaliyetlerde bulunulduğu ve sahte belgeler hazırlandığı da saptandı.

"Bakkal" görünümlü iş yerine operasyon yapıldı. H.K.A. ve N.A. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda para sayma makinesi, 68 sayfa para hareketlerini gösteren sayfa dökümü, dizüstü bilgisayar, üç uyku tulumu, kamera kayıt cihazı, para hareketlerini gösteren bir ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira, bin 295 euro ve sahte 300 dolar ele geçirildi.

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