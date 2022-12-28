Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

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Osmaniye’de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırı anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yaralı çocuğu, köpek sahiplerinin ailesine haber vermeden evinin asansör kapısına bıraktığı öğrenildi.
Çocuğun yaralandığı köpek saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin saldırdığı çocuk kaçmasına rağmen peşini bırakmayan hayvan sahibi ve arkadaşının müdahalesine rağmen bacağından yakaladığı ve zorla bıraktığı yer aldı.
Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök: "Eve geldiğinde üstü başı yırtılmış konuşamaz durumdaydı ne olduğunu ancak yarım saat sonra söyledi. Bende hemen hastaneye götürdüm orda aşısını oldu ama üçüncü doz aşı ellerinde olmadığı için onu yaptıramadım, olayın maddi ve manevi peşini bırakmayacağım. Gerekli şikayetimizi yaptık yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.
Olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise "Bakkala gidiyordum köpeği fark etmedim sahibinin yanından fırlayarak bir anda bana saldırdı. Köpek bana saldırınca ben bakkala doğru koşmaya başladım, köpek bacağımdan yakaladı, sahiplerinden biri köpeği zincirleyip götürürken diğeri ise beni apartmanın asansör kapısına bıraktı" diye konuştu.