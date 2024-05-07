Bakkaldaki hırsızlık şüphelisi kedi çıktı | Video

Çağlayan beldesinde bakkal sahibi akşam saatlerinde dükkanını kapatıp eve gitti. Bir süre sonra bakkalın önünden geçenler kepenkleri kapalı bakkalın içerisinden sesler geldiğini duydu. Bakkala hırsız girdiğine dair şüphelenen belde sakinleri durumu bakkal sahibine haber verdi. Bakkala gelen Kıvanç Yıldırım, kepengi hafif aralayınca içeride sesleri çıkaran hırsızlık şüphelisinin afacan bir kedi olduğu fark edildi. Yıldırım, bakkalın kepengini açarak kedinin dışarı çıkmasını sağladı. Hızla bakkaldan çıkıp kaçan kedi birkaç metre ileride kafasını geri çevirip bakmayı ihmal etmedi. Afacan kedi yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bakkal sahibi Kıvanç Yıldırım, "Bakkalın önünden geçen vatandaşlar tarafından, içeriden garip sesler geldiğinin söylemesi üzerine bakkala geldim. Kepenkleri kaldırdığımda içeride bir kedinin mahsur kaldığını fark ettik. Kepenkleri açıp kedinin dışarı çıkmasını sağladım" dedi.