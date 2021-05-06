Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir işyeri kapısına sıkıştırılan zarfın içerisinden çıkan paralar ve not, işyeri sahibini şaşkına çevirdi. 30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim." dedi.