Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 06.05.2021 | 18:38
02:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 06.05.2021 | 18:03
03:52
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 06.05.2021 | 17:22
00:47
Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı | Video 06.05.2021 | 17:23
00:39
Antalya'daki polis - alkollü sürücü kovalamacası, kameralara yansıdı 06.05.2021 | 17:18
01:28
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.05.2021 | 16:38
03:31
02:03
Hırsızlık için kiraladıkları aracın benzini bitince böyle ittiler | Video 06.05.2021 | 16:38
01:37
Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 06.05.2021 | 16:38
01:49
Van'da temizlik görevlisinin bulduğu kanadı kırık şahin tedaviye alındı 06.05.2021 | 13:31
03:43
Padişahların meyvesi görücüye çıktı, talepler karşılanamıyor | Video 06.05.2021 | 15:35
02:14
02:31
Fırat Nehri'ne atlayan gence 3 gündür ulaşılamıyor | Video 06.05.2021 | 15:12
02:10
00:27
04:22
Yaşlı kadının kolundan aldıkları bilezikleri böyle sattılar | Video 06.05.2021 | 14:31
03:08
Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı | Video 06.05.2021 | 14:31
00:55
02:16
Pitbullarla korunan kumarhaneye baskın | Video 06.05.2021 | 13:47
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir işyeri kapısına sıkıştırılan zarfın içerisinden çıkan paralar ve not, işyeri sahibini şaşkına çevirdi. 30 yıldır mahalle bakkallığı yaptığını söyleyen Hayati Akıncı, "Kim olduğunu bilmiyorum. İster istemez duygusal olarak etkilendik. Böyle insanların var olduğunu göstermek için durumu sosyal medyada paylaştım. Parayı ise kendi parama katmayacağım. Bu parayı ihtiyacı olan başka birilerine vereceğim." dedi.