Baklavadan uyuşturucu çıktı | Video

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Gaziantep’te şüphe üzerinde durdurulup üzerinde arama yapılan bir kişinin çantasında, baklava dilimlerinin arasına yerleştirilmiş halde 90 gram uyuşturucu ateş-buz maddesi ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.G. isimli şüpheli şahsın yanında bulunan gıda paketinde yapılan incelemede baklava dilimlerinin arasına gizlenmiş halde 90 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.