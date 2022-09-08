Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

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Gaziantep'te bir ticari taksiye yapılan operasyonda bal paketlerine zulalanmış halde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili taksiye müşteri olarak binen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.