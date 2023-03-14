Balayındaki çift kaldıkları otel odasında ölü bulundu | Video 14.03.2023 | 16:12 Balayını geçirmek için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen yeni evli çift, kaldıkları otel odasında ölü olarak bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Ortahisar Köyü'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader (24) Akbaş çiftçinin sıcak hava balonu için gelmediklerini belirledi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.