Baldızı yerine balkonda çamaşır asan kadını vuran sanık tahliye edildi | Video
BAĞCILAR'da 2020 yılının Ekim ayında baldızının arkasından silahla ateş ederken balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vurarak yaralayan Murat İşçi'ye iki ayrı suçtan toplam 6 yıl hapis cezası verildi. Ancak dosyanın istinafta geçireceği süre de göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verildi.
Olay sırasında hedef gözeterek ateş etmediğini belirten Murat İşçi, Şikayetçiyi tanımam. Ne için ateş edeyim. Tahliyemi istiyorum dedi.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İşçi'nin 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Olası kastla yaralama' suçundan ise 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.
EŞİNİ YARALAYAN SANIK TAHLİYE EDİLİNCE KARARA İSYAN ETTİ
Mahkeme heyeti Murat İşçi'nin Filiz K.'ya karşı 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl, Hatice Yakupoğlu'na karşı 'Olası kast ile yaralama' suçundan da 3 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Dosyanın istinafta geçireceği süre de gözetilerek sanığın tahliyesine hükmedildi.
Duruşmaya izleyici olarak katılan Hatice Yakupoğlu'nun eşi Murat Yakupoğlu salonun kapısının önünde "Benim için adalet bitmiştir. Bizim canımız yandı. Mermi hala eşimin beyninde. Eşimin hayatı bitti. Adam tahliye edildi" diye karara isyan etti.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede Murat İşçi'nin Kasten öldürmeye teşebbüs ve Olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsi istendi.
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