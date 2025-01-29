Video Yaşam Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı! Gülümseten anlar kamerada | Video
Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı! Gülümseten anlar kamerada | Video

Balığa niyetle denize attığı oltasına martı takıldı! Gülümseten anlar kamerada | Video

29.01.2025 | 09:49

Hatay’ın Dörtyol ilçesi sahilinde balık tutan İdris Kurt’un oltasına martının takıldığı anlar kameraya yansıdı. Balığa niyetle attığı oltasına martı takılan Kurt’un ve ailesinin tepkisiyse gülümsetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dörtyol ilçesinde yaşayan olta balıkçısı İdris Kurt, güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla sahilde balık tutmak istedi. Oltasını balık tutmak için denize atan Kurt'un oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kurt'un ve çocuklarının şaşkınlığı kameraya yansıdı. Martıyı karaya çeken Kurt, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine arkadaşları tarafından gülümseten diyalogların odağında kalan Kurt, martının oltasına takılmasıyla yaşadığı şoku anlattı.

"BALIK BEKLERKEN MARTI YAKALAYINCA ONUN ŞOKUNU YAŞADIM"
Balığa niyetle denize attığı oltasına martı geldiği anları anlatan 39 yaşındaki İdris Kurt, "Havanın güneşli olmasını fırsat görerek çocuklarımla balık tutmaya gittik. Balık yakalamak için oltayı denize atıp biraz gezip çocuklarımla geldiğimde oltamın yerinde değil aşağıda iki kayanın arasına sıkışmış ipi komple almıştı martı. Ben oltaya çekerken 200 metre ileriden baktım martının bana doğru geldiğini fark ettim acaba martı mı yakaladım balık mı yakaladım oltayı sarmaya başladım. Oltamı güzel bir şekilde canına zarar vermeden çekip iğneyi ayağından çıkarttım, saldım. Kızım sandı ki ben balık yakaladım balığımı kuş alıp götürüyor ağzında deyip balığımı alma deyip tepki veriyordu, öbür oğlum da zaten martıyı görünce korkuyor kaçıyor ve ileriye gitmiş beni bekliyordu. İlk kez martı yakaladım, kıyıya kadar çektim hatta ayağından iğneyi çıkartırken martı elimi de ısırdı. Eşim de ve çevremdeki dostlar da şaşırdı millet balık yakalıyor sen martı yakaladın diye espri yapanlar oldu. Ben şaşırdım videoda gülüyorum ama hayvana zarar vermem mümkün değil şoktaydım. Balık beklerken martı yakalayınca onun şokunu yaşadım" ifadelerini kullandı.
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