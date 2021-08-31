Balık av sezonu başlıyor
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de bitmesi ile birlikte balıkçılar hasret kaldıkları mavi sularla 4,5 aylık aranın ardından yeniden buluşmanın heyecanını yaşadılar. Geçen yıl hamsi avı sezonuna balık boyları nedeniyle ara verilmişti. Balıkçılar av sezonunun başlaması ile birlikte tüm hazırlıklarını tamamlayarak denize açıldılar. Balıkçılar avlanan balıkların piyasaya sürülmesini ve garibanların ucuz balık yemesinin sağlanmasını denizlerdeki bereketin artmasını istedi.