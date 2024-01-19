Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu
Hatay’ın İskenderun körfezinde denize açılan amatör balıkçı, kalp krizi geçirmesi üzerine 20 dakika boyunca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.
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