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Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu

Balık tutmak için denize açılan adam, 20 dakikalık kalp masajıyla yaşama tutundu

19.01.2024 | 00:08

Hatay’ın İskenderun körfezinde denize açılan amatör balıkçı, kalp krizi geçirmesi üzerine 20 dakika boyunca kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

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