Video Yaşam Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video
Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video

Balıkçı dükkanına giren atmaca paniğe neden oldu | Video

06.01.2023 | 10:21

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Tekirdağ’da yakaladığı kumru ile balıkçı işletmesine dalan atmaca, yaraladığı kumruyu düşürüp işletmeyi birbirine katarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir balıkçı dükkanında ilginç anlar yaşandı. Bir kumruyu hedefine alan atmaca, bir çırpıda yakaladığı avı ile ilçede bulunan bir balıkçı dükkanına daldı. Hemen müşterilerin ardından dükkana dalan atmaca, işletme sahibi ve balık almaya gelen müşterilere büyük panik yaşattı. O sırada pençelerine alıp yaraladığı kumruyu bırakarak kaçmaya çalışan atmaca balıkçı dükkanını da birbirine kattı. O anlar dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İSMİ 'ŞANSLI' OLDU
Müşteriler ve işletme sahibinin müdahalesi sonucu atmaca dışarı kaçıp gözlerden kaybolurken, atmacadan aldığı darbelerle yaralanan kumru ise esnafa sığındı. Atmacanın pençelerinden kurtulan kumruyu alan işletme sahibi Karacı, kendi imkanlarıyla kumruyu tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı. 'Şanslı' ismi verilen kumru şimdilik emin ellerde sağlığına kavuşuyor.

"İNANILMAZ BİR HADİSE"
Balıkçı Dükkanının işletmecisi Behiç Karacı yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir hadise başımıza geldi. Dükkana tam bir müşteri girdiği sırada, müşterinin hemen arkasından atmaca kumruyla dükkana giriş yaptı. Atmaca güvercini dükkanın içerisinde tutmadı buraya bırakıp dışarıya çıkmaya çalıştı. Burayı karma karış etti. Buradan kurtarmak isterken o kendisi buradan sıyrıldı uçtu gitti. Sonra yaralı güvercin bize kaldı. 2 gündür bakıyoruz. İyileştirdik durumu iyi. Birkaç gün sonra tekrar doğaya salacağız" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK"
Bu durum karşısında büyük şaşkınlık geçirdiklerini dile getiren Karacı, "Yani çok şaşırdık ayaklarının arasında buraya getirdi. İki adet kuş ne olduğunu anlayamadık. Cama vurunca bizde hemen üzerine koştuk dışarıya atalım diye kendisi yolunu buldu çıktı gitti. Yani bu evcil bir hayvan değil doğaya bırakacağız. O şekilde müdahale etmeden doğaya bıraksaydık muhtemel bir kedi kapacaktı. Ya da o arkadaş çatıya kondu tekrar inip alacaktı. Çünkü atmacalar avlarını takip ediyor. Bizde birkaç gündür baktık durumu iyi. Muhtemelen yarın öbür gün salacağız. Tekrar doğal yaşamına devam edecek. Hayvanlar, bir şekilde hayatımızın içerisindeler. Onlarla ilgili enteresan şeyler oluyor. Ama ilginçleri buydu benim için" diye konuştu.

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