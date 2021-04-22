Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! deprem sonrası ilk görüntüler...
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23 Nisan şarkıları! TRT Çoksesli Çocuk Korosu'dan özel 23 Nisan Şarkısı 22.04.2021 | 10:58
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Yatak odasındaki bez gardırop “uyuşturucu serası” çıktı | Video 22.04.2021 | 10:46
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Kağıthane’yi yakan “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı | Video 22.04.2021 | 10:46
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Esenyurt’ta tır sürücüsünün feci ölümü | Video 22.04.2021 | 10:46
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Tuzak kurdukları kişilere görüntülerle şantaj yapan çeteye operasyon | Video 22.04.2021 | 10:03
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Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem | Video 22.04.2021 | 09:49
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Taksim Camii mahyalar ile süslendi | Video 22.04.2021 | 09:49
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Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 22.04.2021 | 09:49
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İzmir’de ev sahibi ile kiracı arasında gürültü kavgası: 1 ölü | Video 22.04.2021 | 09:49
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İstanbul Bakırköy'de cipin binanın bahçesine düştüğü anlar kamerada 22.04.2021 | 09:41
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Ankara'daki bıçak, tabanca ve çekiçli kavga kamerada... 3 yaralı! 22.04.2021 | 09:18
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Marmara Denizi'nde tanker arızası! 22.04.2021 | 09:41
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Afyonkarahisar'da biberonla beslenen yaban domuzu yavrusu kamerada 22.04.2021 | 09:18
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İzmir'de gürültü cinayeti! Kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü 22.04.2021 | 09:18
Balıkesir'in Sındırgı ileçsinde .0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.