Video Yaşam Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! deprem sonrası ilk görüntüler...

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! deprem sonrası ilk görüntüler...

Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! deprem sonrası ilk görüntüler...
22.04.2021 | 09:18

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Balıkesir'in Sındırgı ileçsinde .0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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