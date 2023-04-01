Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19 Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir kişi başından ve kasıklarından tabanca ile vurularak öldürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mahkeme Mahallesi, Eski Han Sokak'ta meydana gelen olayda emekli Ergüden Akgün (54) kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan Ergüden Akgün'e 3 el ateş etti. Saldırıda Akkgün ağır yaralandı. Olayın ihbarı üzirene olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Akgün'ü öldüğnü tespit etti. Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik altına aldı. Katil zanlısının tespiti için çalışma başlatılırken olay yerinde 3 adet kovan tespit edildi. Burhaniye Cumhuriyet Savcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Akgün'ün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.