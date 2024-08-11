Balıkesir'de camide bisiklet hırsızlığı kamerada
Balıkesir'in Erdek ilçesinde cuma namazı vaktinde Yalı mahallesinde bulunan Piri Reis Cami bahçesinde hırsızlık olayı gerçekleşti. Elektrikli bisikletin çalınma anı kameralarca kaydedildi.
Olay, Erdek ilçesi Yalı Mahallesi Piri Reis Cami bahçesinde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs cuma vaktinde sahibi cuma namazında bulunduğu esnada cami bahçesinde bulunan elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın elektrikli bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları ve soğuk kanlılığı hayrete düşürürken bu anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.
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