Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama | Video
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından 6 ekip 28 personel ile fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı. Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı. Operasyonda gerçekleşen aramalarda 57 bin 905 Türk lirası, bin 250 Euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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