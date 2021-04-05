Balıkesir'de polislerden Minik Halil'e kalpleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Halil Şıvgın için polis ekipleri, sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Halil Şıvgın, pastasının mumlarını üfledikten sonra, polis motosikletiyle gezdirildi.

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus ekipleri, İkizçay Mahallesi'nde oturan Attila ve Pınar Şıvgın?ın tek çocuğu olan Halil için sürpriz doğum günü düzenledi. Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aile evden ayrılamayınca, çocuklarının doğum günü için polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus ekipleri ailenin bu isteğini kabul ederek, hem Halil?in polis mesleğine olan aşkını yerine getirmek hem de doğum gününü kutlamak için pasta yaptırarak Halil?in yanına geldi. Kapıda polisi göre minik Halil?in mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Halil, heyecanlanınca yanan mumları söndürmekte güçlük çekti. Polis ekipleri ayrıca, Minik Halil?e hediye olarak polis motosikletiyle tur attırdı. Minik Halil, doğum günü sürprizi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Şıvgın ailesi de bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet güçlerine teşekkür etti.