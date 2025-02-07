Video Yaşam Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video
Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video

Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video

07.02.2025 | 11:31

Balıkesir’de jandarma ekipleri vatandaşlara zorla boş senet imzalatarak yüksek faizlerle borçlandırdığını tespit ettiği 5 ikamet adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda senet ve ateşli silah ele geçirilirken, olaylara karışan 7 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir'in Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumdaki şahıslara boş senet imzalatarak yüksek faizle borç para verdikleri, vadesi geldiği halde borçlarını ödemek isteyen şahısların faizlerini artırarak borçlarının bitirilmesini engelledikleri ve sistematik şekilde daha fazla borçlandırdıkları, borcunu ödemeyen şahısları tehdit ve baskı altına alarak malvarlıklarına el koydukları ve bu yol ile 7 vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şüpheliye ait 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda; 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, bir ipotek belgesi, 2 borç-alacak defteri, bir gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, bir bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapalıçarşı’daki kara para vurgunundaki failler adliyeye sevk edildi | Video 04:13
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunundaki failler adliyeye sevk edildi | Video 07.02.2025 | 11:32
Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video 01:17
Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video 07.02.2025 | 11:31
Gaziantep’te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video 03:15
Gaziantep'te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video 07.02.2025 | 10:30
Başıboş köpeklerden kaçarken düşen 16 yaşındaki hafız ölümden döndü | Video 04:02
Başıboş köpeklerden kaçarken düşen 16 yaşındaki hafız ölümden döndü | Video 07.02.2025 | 10:22
Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın | Video 02:41
Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi’ndeki bir kauçuk imalathanesinde yangın | Video 07.02.2025 | 09:58
Adana’da 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:06
Adana'da 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 09:45
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de kar yağışı etkili oldu | Video 03:11
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de kar yağışı etkili oldu | Video 07.02.2025 | 09:39
Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video 01:06
Çorum’da park halindeki araç kurşunlandı, polis ekipleri harekete geçti | Video 07.02.2025 | 09:18
Esenyurt’ta 26 katlı binada korkutan yangın | Video 04:09
Esenyurt’ta 26 katlı binada korkutan yangın | Video 07.02.2025 | 09:18
Tekirdağ’da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video 02:17
Tekirdağ'da dev operasyon! Uyuşturucu, tütün, silah ve tarihi eser ele geçirildi: 8 gözaltı | Video 07.02.2025 | 09:17
İncirliova’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 01:06
İncirliova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Video 07.02.2025 | 08:41
Kuşadası’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:30
Kuşadası'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 07.02.2025 | 08:39
Sakarya’da kar yağışı: Kazalar peş peşe geldi, onlarca araç yollarda kaldı! | Video 03:41
Sakarya’da kar yağışı: Kazalar peş peşe geldi, onlarca araç yollarda kaldı! | Video 07.02.2025 | 08:39
Depreme Antakya’da yakalandı, sevdiklerini kaybetti: Aslında hepimiz öldük, sadece bazılarımızı gömdüler | Video 07:01
Depreme Antakya'da yakalandı, sevdiklerini kaybetti: "Aslında hepimiz öldük, sadece bazılarımızı gömdüler" | Video 06.02.2025 | 16:19
Bodrum’da fırtına: Tekne karaya vurdu | Video 01:18
Bodrum’da fırtına: Tekne karaya vurdu | Video 06.02.2025 | 16:16
Minibüsle göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi | Video 01:24
Minibüsle göçmen kaçıran şahıslar yakayı ele verdi | Video 06.02.2025 | 15:18
Büyükçekmece’de dükkanı basıp baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 04:09
Büyükçekmece’de dükkanı basıp baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2025 | 15:08
Ordu’da 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu | Video 02:19
Ordu'da 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu | Video 06.02.2025 | 14:41
Mısır Çarşısı’ndaki yangının çıkış anını SABAH görüntüledi | Video 03:29
Mısır Çarşısı’ndaki yangının çıkış anını SABAH görüntüledi | Video 06.02.2025 | 14:26
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem şehitliğini ziyaret etti | Video 01:49
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem şehitliğini ziyaret etti | Video 06.02.2025 | 14:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA