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Balıkesir'de ticari taksinin ezdiği köpek öldü | VİDEOHABER

Balıkesir'de ticari taksinin ezdiği köpek öldü | VİDEOHABER

07.03.2024 | 19:35

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ticari taksi yol üzerinde uzanan köpeğin üzerinden geçti. Yaralanan hayvan hayatını kaybederken şoföre idari para cezası uygulandı.

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Haydar Çavuş Mahallesi, Terziler Caddesi ile Kırk Merdiven Sokak'ın kesiştiği noktada meydana gelen olayda, Ü.A (56) idaresindeki ticari taksi, yerde yatan köpeğin üzerinden geçerek hiç durmadan uzaklaştı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından Bandırma Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne haber verildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi gerçekleştirerek tedavi altına aldılar. Geçici Bakımevi'ne götürülen köpeğe yapılan muayene sonucunda sağ arka ayağında felç, kalçasında kırıklar ve iç kanamasının olduğu saptandı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Ü.A isimli şahsa ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefetten adli işlem başlatıldığı ve 7.216₺ idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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