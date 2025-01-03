Balıkesir'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti | Video 03.01.2025 | 10:01 Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kırsal Dereli Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan baba C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında saat 01.03 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi. Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.