Balıkesir'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi | Video
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Balıkesir’de sabah saatlerinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İvrindi İlçesi'nin Gökçeyazı Mahallesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında sisin çökmesiyle görüş mesafesinin 5-10 metreye kadar düştüğü karayolunda 9 araç çarpıştı, yaşanan zincirleme kazada, 59 DL 345 plakalı aracın içinde bulunan Halil Varlık ve Ayşe Dudu Varlık yaralandı. Karayolu, kaza sebebiyle yaklaşık 25 dakika boyunca trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çoğu kullanılmaz hale geldi.