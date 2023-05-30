Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki Şerife Soysal, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken yere düşerek hayatını kaybetti. Feci olay bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
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