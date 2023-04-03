Video Yaşam Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video
Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video

Balkonda kafasına dayadığı tüfekle mahalleyi ayağa kaldırdı | Video

03.04.2023 | 12:23

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre ailevi sorunları sebebiyle evinin balkonuna çıkan C.S., kafasına dayadığı tüfek ile mahalleyi ayağa kaldırırken, şahıs ilçe emniyet müdürünün uğraşları sonunda ikna edilerek aşağıya indirildi.

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Olay, Nazilli ilçesi Turanlar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen C.S. eline aldığı tüfek ile balkona çıktı. C.S.'nin tüfeği kafasına dayadığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHSI İKNA ETTİ"
Bölgeye gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, C.S.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından C.S.'nin babası ve çocukları olay yerine geldi. İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın araya girmesi sonrasında ikna olan C.S. tüfeği bırakarak evden dışarı çıkarak çocuklarına sarıldı. Polisin gözaltına aldığı C.S. kontrol amacıyla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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