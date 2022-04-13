Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kişi, yolda yürüdüğü esnada önünden geçtiği bir binanın balkonundan elbise çalarken kameralara yakalandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın önünden geçen şahıs önce çevreyi kontrol etti ardından ise 1'nci katta bulunan Önder Yılmaz'a aitdairenin balkonuna asılı elbiseleri çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.Yaşanan harsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.