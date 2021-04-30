Video Yaşam Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video

Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video

Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video
30.04.2021 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video 01:51
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı | Video 30.04.2021 | 15:20
Cinayetin zanlısı İzmir'de mutfak dolabındaki gizli geçitte böyle yakalandı 02:27
Cinayetin zanlısı İzmir'de mutfak dolabındaki gizli geçitte böyle yakalandı 30.04.2021 | 15:05
Mersin'de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu 05:51
Mersin'de mağarada 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu 30.04.2021 | 11:28
SON DAKİKA: İstanbul Merter'de metrobüste yangın! 01:17
SON DAKİKA: İstanbul Merter'de metrobüste yangın! 30.04.2021 | 15:04
Merter'de metrobüste yangın | Video 02:46
Merter'de metrobüste yangın | Video 30.04.2021 | 14:52
Hayal ürünü kripto para üreterek yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilere dava | Video 00:29
Hayal ürünü kripto para üreterek yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilere dava | Video 30.04.2021 | 14:28
KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video 01:11
KKTC'de eski Rus polis müfettişine 12 yıl hapis cezası | Video 30.04.2021 | 14:28
İzmir'de eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı 05:48
İzmir'de eşini öldüren sanığın yıllarca uyguladığı şiddeti kızları anlattı 30.04.2021 | 11:27
Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video 00:25
Koronavirüs baskınında balkondan atlayıp belini kırdı | Video 30.04.2021 | 13:55
Driftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttırdı | Video 04:56
Driftli evlilik teklifine gelen ceza, gelin arabasını satılığa çıkarttırdı | Video 30.04.2021 | 12:32
İzmir Buca’da pes dedirten doğa katliamı | Video 01:46
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video 30.04.2021 | 12:47
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 01:45
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 30.04.2021 | 12:31
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar Kızımın yanık kokusunu... 07:20
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesinde yürekleri yakan açıklamalar "Kızımın yanık kokusunu..." 30.04.2021 | 11:57
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 03:37
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 11:48
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video 00:44
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video 30.04.2021 | 11:55
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı 03:04
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı 30.04.2021 | 11:45
Diyarbakır'da istilacı çöl çekirgesi sürüsü istilası uyarısı! 04:54
Diyarbakır'da istilacı çöl çekirgesi sürüsü istilası uyarısı! 30.04.2021 | 11:26
Küçük çocuktan kova ile bateri şov | Video 03:04
Küçük çocuktan kova ile bateri şov | Video 30.04.2021 | 11:20
Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup böyle götürdüler | Video 02:20
Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup böyle götürdüler | Video 30.04.2021 | 11:21
Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine böyle uçtu | Video 02:10
Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine böyle uçtu | Video 30.04.2021 | 11:20

Karaman’da oturduğu evin balkonundan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'ncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek başına kaldığı öğrenilen C.Ç. (27) isimli kadının oturduğu evin balkonundan aşağı atlamak için sarktığını gören mahalle sakinleri ile esnaflar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirdi. Bu esnada vatandaşlar da kadın için battaniye açtı. Kısa bir süre sonra kadın balkondan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü. Açılan battaniye sayesinde ölümden dönen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anını anlatan mahalle esnaflarından Sultan Erdem, "Balkondan biranda kendisini aşağı bıraktı. Yapmaması için çok yalvardık. Komşular olarak aşağıya hep birlikte battaniye açtık ve şükürler olsun yere düşürmedik. Şuan için şuuru yerinde ve bir şeyi yok sadece ayakları yere değdi" diye konuştu.
Hastanede tedavi altına alınan C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA