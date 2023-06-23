Balkondan çamaşır çalan şahıs böyle görüntülendi | Video 23.06.2023 | 15:21 Samsun'un Bafra ilçesinde balkondan sopa yardımı ile çamaşır çalan şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 18 gün önce gece saat 02.00 sıralarında Çilhane Mahallesi Kırım Sokak üzerinde M.Ö.'ye ait evin balkonun önüne gelen bir şahıs elinde bulunan sopa yardımı ile balkonda asılı olan 2 kazak ve 1 eşofmanı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.Kameraya yansıyan o anları inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kimliğini tespit ettikleri C.İ.'yi (59) Hal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.Olayla ilgili inceleme sürüyor.