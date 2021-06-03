Video Yaşam Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video
03.06.2021 | 20:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video 02:18
Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video 03.06.2021 | 20:44
Son dakika: Ankara'da kimyasal fabrikasında yangın! A Haber olay yerinden aktardı | Video 06:16
Son dakika: Ankara'da kimyasal fabrikasında yangın! A Haber olay yerinden aktardı | Video 03.06.2021 | 19:28
Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı | Video 01:46
Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı | Video 03.06.2021 | 17:06
Uçakta 'taciz' ve 'iftira' iddiası | Video 00:51
Uçakta 'taciz' ve 'iftira' iddiası | Video 03.06.2021 | 17:18
Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı | Video 01:48
Erzurum’da garip bir hava olayı, görenler gözünü alamadı | Video 03.06.2021 | 17:06
Esra Erol 3 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da çileden çıkartan açıklama Sen çok yalakasın 18:09
Esra Erol 3 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Esra Erol'da çileden çıkartan açıklama "Sen çok yalakasın" 03.06.2021 | 16:48
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar | Video 00:46
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar | Video 03.06.2021 | 16:43
Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü | Video 04:36
Örümcek Adam memleketine geldi, şivesiyle görenleri güldürdü | Video 03.06.2021 | 16:28
Sosyal medyada tepki çeken görüntü. Doğum günü dedi, 12 yaşındaki çocuğu direksiyona oturttu | Video 00:32
Sosyal medyada tepki çeken görüntü. "Doğum günü" dedi, 12 yaşındaki çocuğu direksiyona oturttu | Video 03.06.2021 | 15:45
SON DAKİKA: Ankara'da fabrika yangını! 01:01
SON DAKİKA: Ankara'da fabrika yangını! 03.06.2021 | 16:33
Düzce'de otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada 00:43
Düzce'de otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada 03.06.2021 | 14:40
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaj takibinde | Video 06:23
ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2, Marmara Denizi'nde müsilaj takibinde | Video 03.06.2021 | 15:22
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak | Video 00:19
Beylikdüzü'nde karısını döven kişiye çevredekilerden dayak | Video 03.06.2021 | 15:13
FETÖ soruşturması geçiren polisten kadına şiddet kamerada | Video 06:58
FETÖ soruşturması geçiren polisten kadına şiddet kamerada | Video 03.06.2021 | 14:35
Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye 01:05
Şeyma Subaşı'ya sevgilisinin evlilik teklifi sosyal medyada olay oldu! Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hediye 03.06.2021 | 14:47
Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video 01:24
Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video 03.06.2021 | 14:37
Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 01:06
Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 03.06.2021 | 14:35
İstanbul Sultangazi'de garip olay! Kediyle beraber pencerede mahsur kalan hırsız kamerada 06:29
İstanbul Sultangazi'de garip olay! Kediyle beraber pencerede mahsur kalan hırsız kamerada 03.06.2021 | 13:56
Akşam gezmesine çıktık dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar | Video 02:40
"Akşam gezmesine çıktık" dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar | Video 03.06.2021 | 12:39
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü annesini dövüp polislere bıçak çekti 01:36
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü annesini dövüp polislere bıçak çekti 03.06.2021 | 10:38

Malatya'da balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu yolda geçen vatandaşlar fark etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA