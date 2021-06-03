Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 03.06.2021 | 14:35
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Malatya'da balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu yolda geçen vatandaşlar fark etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.