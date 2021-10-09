Balkondan düşen suriye uyruklu diş hekimi öldü! O anlar kamerada! | Video

Gaziantep'te, 1'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan, duran kalbi yoldan geçen bir kadın tarafından yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alhayo'nun düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.