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OTOMATİK OYNAT
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Balkondan düşen suriye uyruklu diş hekimi öldü! O anlar kamerada! | Video 09.10.2021 | 23:00
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Otomobilin çarptığı kaya parçası cama saplandı; karı-koca yaralandı | Video 09.10.2021 | 22:44
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İskenderun körfezinde güm batımı manzarası görenleri mest etti | Video 09.10.2021 | 21:26
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Meme kanserine hangi etkenler yol açıyor? | Video 09.10.2021 | 21:12
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Minibüs ile cip kafa kafaya çarpıştı: 22 yaralı | Video 09.10.2021 | 20:49
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Hatay’da baltalı dehşet kamerada... Elindeki baltayla defalarca vurdu 09.10.2021 | 14:49
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Şanlıurfa Siverek'te kripto para üreten kişilere operasyon 09.10.2021 | 11:42
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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada 09.10.2021 | 11:24
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14. kattan düşen genç hayatını kaybetti! İntihar mı? Cinayet mi? 09.10.2021 | 10:46
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Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu 09.10.2021 | 10:41
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Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne 09.10.2021 | 09:38
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Tam 30 yıldır daktilo başında... 09.10.2021 | 09:33
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Antalya'da dehşet! Bıçaklayarak öldürüp kaldırımda böyle süründü... 09.10.2021 | 09:26
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Yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster’de tüm ihtimalleri denedi ama… | Video 09.10.2021 | 00:16
Gaziantep'te, 1'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanan, duran kalbi yoldan geçen bir kadın tarafından yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan Suriye uyruklu diş hekimi Yahya Almohamad Alhayo (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alhayo'nun düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.