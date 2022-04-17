Video Yaşam Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu | Video
Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu | Video

Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu | Video

17.04.2022 | 11:21

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Arnavutköy ilçesinde evin balkonundan bir kamyonetin üzerine atlayan yaramaz kedi, sürücünün hareket etmesiyle kayıplara karıştı. Kediyi 1 ay önce sahiplenen aile, kaçtığı anları güvenlik kameralarından izleyince şok oldu. Ailenin iki günlük uğraşı sonucu bulunan kedi, tekrar evine döndü.

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Olay, Arnavutköy'de yaşandı. Kübra Karataş ve ailesinin henüz 1 aylıkken sokakta bulduğu ve sahiplendiği kedi, açık unutulan balkon kapısından çıkarak yoldaki bir kamyonetin üzerine atladı. Bir süre sonra hareket eden kamyonetle birlikte kayıplara karışan kedi, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Kedinin evden kaçışı ise güvenlik kameralarını izleyen aile bireyleri tarafından fark edildi. Üzerine atladığı kamyonette bir süre oyun oynayan kedi, kamyonet sürücüsünün kamyoneti çalıştırarak hareket etmesi üzerine kamyonetle birlikte mahalleden uzaklaştı. 2 gün boyunca kediyi arayan Karataş ailesi, sosyal medyadan da kedinin bulunması için yardım istedi.

"BULABİLMEK İÇİN KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİK"
Kübra Karataş, "Daha önce annem sokakta görmüştü sahiplendik bakımlarını yaptırdık. Anneannemle beraber yukarıda oyun oynuyorlar üst kata bir servis geliyor araçları yüksek olduğu için kedi de balkondan atlıyor sonra geri eve girmeye çalışıyor ama giremiyor kamyon da işi bitince gidiyor. Biz sonra bayağı aradık sokak sokak 2 gün sonra bulabildik. Kamera kayıtlarını bile inceledik kayıtlardan bir aracın üzerine atladığını gördük. Bizim için kedi değil yavrumuz gibi şu an 7 aylık biz 1 aylıkken bulmuştuk tekrar bulduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar gülmeye başladı görüntüleri görünce sinirlensek mi gülsek mi bilemedik ama kısa sürede bulunduğu için mutluyuz" dedi.

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