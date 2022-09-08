Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi | Video

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Antalya’da otizm hastası gencin konakladığı pansiyonun birinci katından, marketin tentesinden içeri düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"ŞOK OLDUM"
Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren Esen Peksoy," 'Çatıdan biri düştü' diye aradılar. Videoyu attılar görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim gence bir şey olmamış Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke buda olmasaydı. Çatımız tamir edilir önemli olan cana bir şey olmasın" diye konuştu.
Öte yandan gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yansıdı.