Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi | Video

Antalya’da otizm hastası gencin konakladığı pansiyonun birinci katından, marketin tentesinden içeri düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yardım için seferber olurken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Esen Peksoy ve çocuklarının işlettiği marketin içine, çatıdan bir genç sallanarak düştü. Ne olduğunu anlamayan aile hemen gence yardıma koşarken, diğer taraftan hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan ve otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gencin Antalya'ya ailesiyle Erzurum'dan tatile geldiği ve şahsın, mandal almak isterken düştüğü öğrenildi. Gencin babası ise "Oğlum sırtının üzerine düşmüş. Otizm rahatsızlığı vardı. Şanslıyız daha kötüsü de olabilirdi "dedi. Market sahibi Esen Peksoy, olayda üzücü bir durum yaşanmamasına sevindiklerini kaydetti.Marketten ayrıldıktan sonra telefonunun çaldığını dile getiren Esen Peksoy," 'Çatıdan biri düştü' diye aradılar. Videoyu attılar görüntüyü izleyince şok oldum. Dua ettim gence bir şey olmamış Allah korumuş. Ben çıkmışım marketten olay gerçekleşmiş. Neyse ki olumsuz bir şey değil ama keşke buda olmasaydı. Çatımız tamir edilir önemli olan cana bir şey olmasın" diye konuştu.Öte yandan gencin düştüğü anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye gencin çatıdan sarkarak marketin içine düştüğü ve vatandaşların yardımına koştuğu anlar yansıdı.