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Ballı sevkiyata jandarma engeli

Ballı sevkiyata jandarma engeli

09.11.2021 | 08:52

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bal tenekeleri içerisinde kaçak yollarla yurda soktukları kilolarca uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan farklı noktalara sevkiyata çıkarmaya hazırlanan şüphelilerin Bağcılar'daki deposuna baskın düzenledi. Keskin burnuyla depoyu didik didik koklayan jandarma narkotik köpeği atak, toplamda 14 kilogram uyuşturucu madde tespit etti. Adreste yakalanan şüpheli K.Ç. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yurt dışından bal ticareti görünümüyle uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını tespit etti. Kilolarca zehri megakente yayılmadan yakalamak için yıldırım operasyon düzenleyen İstanbul Jandarması, uyuşturucu maddelerin Bağcılar'da bulunan bir depoya kaldırıldığını ve o depodan İstanbul'un çeşitli bölgelerinde piyasaya sürüleceğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, depoda bulunan K.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

ATAK KOKLADI JANDARMA ELE GEÇİRDİ

Jandarma narkotik köpeği Atak ise, keskin burnuyla depoda koklanmadık yer bırakmayarak farklı noktalara gizlenmiş bal tenekelerini tek tek tespit ederek ekiplere haber verdi.

BALLI ZEHİRLERE ÖZEL BÖLME

Bak tenekelerini açarak içini kontrol eden ekipler ise tenekelerin içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bölmelere zulalanmış Eroin bulunduğunu tespit etti. Çalışmaların sonunda toplamda 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli K.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, depodaki uyuşturucu maddelerin alıcılarının belirlenmesine yönelik ise çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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