Video Yaşam Baltalı yol kavgası kamerada | Video
Baltalı yol kavgası kamerada | Video

Baltalı yol kavgası kamerada | Video

11.12.2024 | 10:56

Bursa'da 2 sürücüsü arasında yol sebebiyle çıkan tartışmada sürücülerden birisi balta ile aracından indi. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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Olay İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri, aracında bulunan baltayı eline alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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