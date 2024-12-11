Baltalı yol kavgası kamerada | Video 11.12.2024 | 10:56 Bursa'da 2 sürücüsü arasında yol sebebiyle çıkan tartışmada sürücülerden birisi balta ile aracından indi. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki sürücü yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri, aracında bulunan baltayı eline alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar saniye saniye kaydedildi.