Bandırma Bursa Otoyolunda dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi | Video

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Bursa arası otoyolda dolu yağışı nedeniyle otoyol trafik akışı durma noktasına geldi.

Bandırma Bursa karayolunda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağmur ve dolu yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Vatandaşların kamera ile görüntülediği o anlarda yerlerin dolu yağışı dolayısıyla beyazladığı görüldü.