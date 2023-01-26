Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti | Video
Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.
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