Video Yaşam Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti | Video
Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti | Video

Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti | Video

26.01.2023 | 22:23

Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.

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