Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video
İstanbul’da iddiaya göre iş görüşmesi için yanına gelen banka çalışanını alkolün de etkisiyle yaklaşık 8 saat boyunca esir alan ve silahla ateş ederek başından yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede ise Remzi Taş'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 11 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise geçtiğimiz günlerde karar açıklandı.
Karar duruşmasına tutuklu sanık Remzi Taş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
''ŞUBEYLE İLİŞKİM KESİLMİŞTİ, SONUCUN BURALARA KADAR GELMESİNİ BEN DE İSTEMİYORDUM''
Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, ''O gün kendisinin şirkete geleceğinden haberim bile yoktu. Aramızda öldürmeyi gerektirir bir husumet yoktu. Benim şubeyle ilişkim kesilmişti, sonucun buralara kadar gelmesini ben de istemiyordum'' şeklinde konuştu. Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık beraatını talep etti.
18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Remzi Taş'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.
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