Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 27.12.2024 | 09:38 İstanbul’da iddiaya göre iş görüşmesi için yanına gelen banka çalışanını alkolün de etkisiyle yaklaşık 8 saat boyunca esir alan ve silahla ateş ederek başından yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 10 Ekim 2023'de iddiaya göre bir banka şubesi çalışanı olan Cemil Aslan, 3 yıldır tanıdığı Remzi Taş'ın yanına iş görüşmesine gitti. İş ile ilgili konuştukları sırada Remzi Taş alkol aldı ve bu durumdan rahatsız olan Aslan gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Taş, silahla ateş ederek Aslan'ı kafasından yaraladı ve yaklaşık 8 saat boyunca oradan ayrılmasına izin vermedi. Saatler sonra başından yaralanmış şekilde binadan ayrılan Aslan, kendisini yaralayan Taş'tan şikayetçi oldu.Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede ise Remzi Taş'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 11 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise geçtiğimiz günlerde karar açıklandı.Karar duruşmasına tutuklu sanık Remzi Taş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, ''O gün kendisinin şirkete geleceğinden haberim bile yoktu. Aramızda öldürmeyi gerektirir bir husumet yoktu. Benim şubeyle ilişkim kesilmişti, sonucun buralara kadar gelmesini ben de istemiyordum'' şeklinde konuştu. Duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık beraatını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme, sanık Remzi Taş'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezasına, 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.