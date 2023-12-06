Banka görevlisi gibi arayıp 20 milyon liralık vurgun yaptılar | Video
Hatay Emniyet Müdürlüğü kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya’da yaptığı operasyonla yakaladı. 22 Şüpheli tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
Banka görevlisi gibi arayıp 20 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 06.12.2023 | 13:31
00:19
Kamyonun çarptığı tabelanın altında kaldı | Video 06.12.2023 | 13:31
04:33
01:59
19:57
01:21
01:28
Takip mesafesine uymayan sürücüler zincirleme kazaya neden oldu | Video 06.12.2023 | 11:53
05:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Aralık 2023 Çarşamba atv izle! | Video 06.12.2023 | 11:48
01:51
Avcılar’da 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu | Video 06.12.2023 | 11:31
01:16
Dayak yedi, silah çekti! O anlar kamerada | Video 06.12.2023 | 11:31
02:30
Ankara’da servis otobüsü yan yattı: 2 yaralı | Video 06.12.2023 | 10:53
02:26
İstanbul'da 24 eve giren çakar lambalı hırsızlar yakalandı | Video 06.12.2023 | 10:23
00:46
Osmaniye'de oto hırsızlarına yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı | Video 06.12.2023 | 10:28
04:33
Uludağ’da renk cümbüşü böyle görüntülendi | Video 06.12.2023 | 10:28
00:47
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 06.12.2023 | 10:01
00:14
Skuter D-100'de otomobilleri solladı; hız kadranı 120 km'yi gösterdi | Video 06.12.2023 | 10:23
05:32
İETT otobüsünde biber gazı sıktı; yolcular fenalaştı | Video 06.12.2023 | 10:05
00:29
Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 10:09
01:15
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Video 06.12.2023 | 09:48
00:56
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini öldüresiye dövdüler | Video 06.12.2023 | 09:59