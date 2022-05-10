Banka takipli organize hırsızlık! Biri oyaladı diğerleri sinyal kesti | Video

İstanbul Florya’da bir tekstil firması çalışanı Ömer Birgealp bankadan 100 bin lira çekti. Sarıyer’de bir AVM’nin otoparkına geldi. Aracını bırakıp yukarı çıktı. Döndüğünde paranın yarısının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracı banka çıkışından beri takip edip park sırasında sinyal kesici ile araç kapısını kilitlenmesini engelleyen ve soyan 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler ile çalınan 36 bin lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zaza K. ve daha önceden aranması olan Giorgi P. tutuklandı. SABAH’a konuşan Ömer Birgealp; “Beni banka çıkışından beri takip etmişler. 100 bin lira vardı. 50 bin lirasını çalmışlar. Polisimiz varolsun 36 bin lirasını buldu. Teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Sarıyer'deki bir AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bir bankadan 100 bin lira çekti. Ardından araç ile AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada önüne gelen biri AVM girişini sordu. Ona yol tarifini yaptı, lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye gtti. Döndüğünde paranın yarsının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi.

BİRİ OYALADI DİĞERİ SİNYALİ KESTİ

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelilerin Ömer Birgealp'in lüks cipini banka çıkışından beri takip ettikleri. Araç park edilince de birisinin lafla oyalama yapıp sinyal kesici ile aracın kapısının kilitlenmesini engelleyip Birgealp araçtan uzaklaşınca da paraları alıp kaçtıkları belirlendi.

ARAÇ İÇİNCE SİNYAL KESİCİ

Adım adım kamera izleyen Asayiş Şube Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler aynı gün hırsızlık olayında kullandıkları araç içerisinde yakalandı.

Şüpheliler Zaza K., aranması olan Gıorgı P. ve Margalıta K. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca şüphelilerden Gıorgı P'nin adresinde arama yapan ekipler 18 bin lira para daha buldu. Polis toplamda 36 in liraya el koydu. Para sahibine teslim edildi. SABAH'a konuşan Ömer Birgealp; "Polislerimize çok teşekkür ederim. Beni adım adım izlemişler. Birisi lafa tuttu diğerleri sinyal kesici çalıştırıp aracı kilitlememi engellemişler. Sonrada paraları alıp kaçmışlar. 50 bin lira çalınmıştı. Polislerimiz 36 binini buldu sağolsunlar" dedi.