Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:00
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor | Video 30.09.2022 | 11:05
01:17
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.09.2022 | 12:16
02:33
Bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi kurşun yağdırdı | Video 30.09.2022 | 11:02
10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 30.09.2022 | 11:08
06:55
00:29
Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu, suçüstü yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:17
03:30
6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:05
01:53
03:18
00:33
Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video 30.09.2022 | 10:34
01:03
Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.09.2022 | 10:18
01:08
Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video 30.09.2022 | 10:17
02:23
İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı | Video 30.09.2022 | 09:56
01:22
02:23
İstanbul'da dhkp/c operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2022 | 09:43
00:49
05:47
02:38
Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video 30.09.2022 | 09:13
00:54
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video 30.09.2022 | 09:13
Adıyaman’da bir bankanın güvenlik görevlisine husumetlisi tarafından sıkılan kurşunlardan 6’sı vücuduna isabet etti. Seken kurşunlardan biri yoldan geçen kadının topuğunu sıyırdı.
Banka girişinde bekleyen güvenlik görevlisinin yanına yaya olarak gelen ve tabancasını çıkartarak ateş eden şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun bacak ve kasık kısmına 6 adet kurşun isabet eden güvenlik görevlisi Ayhan D. kanlar içinde kaldı. Seken kurşunlar birisi bankanın önünde yürüyen G.C.'nin topuğuna isabet etti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan görüldü. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrasında çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi. Kanlar içinde kalan güvenlik görevlisi ambulans ile Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Seken kurşunun topuğunu sıyıran kadının ise ayakta tedavisi yapıldı.
Polis ekipleri olayın şüphelisinin kimliğini tespit ettiği, yakalama çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek bilgi aldı.