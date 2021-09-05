Video Yaşam Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu | Video

Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu | Video

Bankta ölen babaya son bakış yürek burktu | Video
05.09.2021 | 13:34

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Antalya’da bimekan bir şahıs, bir park içerisinde uyuduğu bank üzerinde hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Şahsın babasına son kez uzun uzun bakması yürek burktu.

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Olay, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde bulunan parkta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Görevli şahsa seslense de bir cevap alamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık çalışanları geldi.

YAŞLI ADAMIN YAKLAŞIK 10 YILDIR DIŞARILARDA KALDIĞI BİLDİRİLDİ
Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın Muharrem Demir (69) olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yaklaşık 10 yıldır dışarılarda kaldığı bildirildi. Polisin haber vermesinin ardından şahsın oğlu Necati Demir de olay yerine geldi.

OĞLUNUN SON BAKIŞLARI YÜREK BURKTU
Demir, bank üzerinde hareketsiz yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan oğlunun son bakışları yürek burktu. Şahsı mahalle sakinleri teselli etti. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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