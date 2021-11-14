Bankta otururken ölümden döndü | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bankta oturan mısır satıcısı, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Antalya Caddesinde seyir halindeki Nurullah Eren'in kullandığı otomobile 1058 sokaktan 1050 sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Akbulut'un kullandığı ticari aracın yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda bulunan ağaç ve banklara zarar verirken, bankta oturup fıskiyeyi seyreden Muhittin Çavuşoğlu aracı son anda fark ederek kendisini banktan geri atıp adeta ölümden döndü.

"SEVİNÇTEN EŞİNİN BOYNUNA SARILDI"

Kaza sırasında mısır tezgahının başında bekleyen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu'nun eşi Gülcan Çavuşoğlu, kocasının yerden ayağa kalktığını görünce koşup boynuna sarıldı ve öptü.

"KAZAYI GÖRMEDİM"

Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu, "Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendini ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmek kaza bu olsa gerek. Otururken de yatarken de buluyor insanı" dedi.

"BİR ŞEY OLMADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM"

Bir an ne olduğunu tam algılayamadığını belirten Gülcan Çavuşoğlu, "Şaşkınlık içerisinde otomobilin kocama çarpmak üzere olduğunu görünce ona doğru koştum. Çok korktum. Verilmiş sadakamız varmış. Bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin" diye konuştu.