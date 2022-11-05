Video Yaşam Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video
Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video

Bankta yatan gencin yüzünü maket bıçağıyla kesti! Dehşet anları kamerada | Video

05.11.2022 | 10:26

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Taksim İstiklal Caddesi’nde bir şahıs, banka yatan gence kalkmadı diye maket bıçağıyla saldırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, yüzünden yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz 4 Haziran Cumartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyin Ağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir bankta uyuyan Hüseyin Sadıç'ın çevresine 3 arkadaş geldi. Burada sohbet etmeye başlayan şahıslar ardından banka oturmak istedi.

BANKTA YATAN ŞAHSI YÜZÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Ancak sohbet sırasında şahıslardan biri oturmak için Sadıç'a banktan kalkmasını söyledi. Gencin kalkmaması üzerine şahıslardan biri onu maket bıçağıyla yüzünden yaralayarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.

BEYOĞLU POLİS SALDIRGANI YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. İncelemelerin ardından saldırganın Umut A. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı maket bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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