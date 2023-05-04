Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video
Adana polisinin yaptığı operasyonda bir evinde banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirdi.
Polisin diğer çalışmalarında ise 92 kaçak cep telefonu ve 156 bin 500 kaçak cinsel ürün ele geçirdi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video 04.05.2023 | 10:14
00:46
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 04.05.2023 | 10:36
04:03
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04.05.2023 | 09:40
01:15
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 04.05.2023 | 10:00
00:52
Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video 04.05.2023 | 10:03
00:31
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 04.05.2023 | 10:03
03:12
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 04.05.2023 | 09:35
02:54
01:39
01:04
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:51
00:18
04:02
04:21
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:17
01:43
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 04.05.2023 | 08:17
01:22
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:17
00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
01:10
00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58