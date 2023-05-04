Video Yaşam Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video
Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video

Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video

04.05.2023 | 10:14

Adana polisinin yaptığı operasyonda bir evinde banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirdi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre kaçak ürün getirildiğini ve bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine polis eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda polis bir evin banyo ve tuvaletinde 3 bin 390 litre ve 204 şişe sahte içki ele geçirdi.

Polisin diğer çalışmalarında ise 92 kaçak cep telefonu ve 156 bin 500 kaçak cinsel ürün ele geçirdi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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