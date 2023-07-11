Bara silahla girme kavgasında 3 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da bara silahla girmek kavgasında 3 kişiyi yaraladığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Ufuk Ö. ile iş arkadaşı Mertcan D. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ufuk Ö. ifadesinde, "Tanıdığı olduğunu söyleyip, mekana belinde tabancayla girmek istedi. Ben de buna engel oldum. Bana tabancayla ateş açtı. Kendimizi korumak için müdahale ettik" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavgaya karışan bardaki Selahattin D. (38) ile Ramazan T. ise (26) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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