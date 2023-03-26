Baraj kıyısındaki köy sular çekilince ortaya çıktı | Video
Kayseri’de Yamula Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile birlikte, baraj kıyısında bulunan eski köyde bulunan evler de gün yüzüne çıktı.
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