Barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla yaraladı | Video
Samsun'da bir kişi barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla vurarak yaraladı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.S. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.S.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.
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