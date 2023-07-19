Video Yaşam Barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla yaraladı | Video
Barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla yaraladı | Video

Barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla yaraladı | Video

19.07.2023 | 13:12

Samsun'da bir kişi barın önünde kazara çarpıştığı şahsı tabancayla vurarak yaraladı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir barın önünde geçen Cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.(21) adlı genç barın önünde kazara çarpıştığı O.K.'ye (38) tabancayla ateş ederek yaraladı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Darp sonucu kendisi de yaralanan M.S. olaydan sonra kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.S. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.S.'ye elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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