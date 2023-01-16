Barışma randevusunda korkunç cinayet! Karısını kalbinden bıçakladı | Video
Kağıthane Çağlayan’da iki çocuğuyla birlikte şehir dışından kardeşinin evine gelen kadın ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında aldatma iddiası nedeniyle kavga çıktı. Barışma bahanesiyle binaya gelen koca merdiven boşluğunda eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BARIŞMA BAHANESİYLE GELİP KALBİNDEN BIÇAKLADI
Kardeş Erdinç'in barışması için bir araya getirdiği ikili, bina kapısının önünde yaklaşık 5 dakika konuştu. Ardından ikili içeriye geçerek binanın merdivenlerinden en alt kata inmeye başladı. Dairenin önüne geldikleri esnada ikili arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kendisini aldattığını iddia eden eşine bıçak çeken Şener B., kadını kalbinden bıçakladı.
POLİS, KATİL KOCAYI GÖZALTINA ALDI
Olayın ardından koca Şener B. bina dışına çıkarken, kadın ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bir süre binada çalışma yaptı. İncelemelerin ardından kadının cansız bedeni, Bahçelievler Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI
Kadının 2 çocuğu ise savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olayın ardından katil zanlısı koca Şener B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesinin alınan ve çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan Şener B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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